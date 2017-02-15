«Россия настроена по позитивную повестку встречи Путина и Трампа»

Никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и США пока нет, уточнили ранее в Кремле

Москва, , 14:27 — REGNUM Россия настроена на позитивную повестку двусторонней встречи президентов РФ и США, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы настроены на позитивную повестку, восстановление полноценных отношений в политике, экономике», — сказала сенатор, отметив, что «идет интенсивная подготовка повестки».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором заявил журналистам, что Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, но это зависит от целого ряда обстоятельств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля уточнил, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и США пока нет.