«Ответственная работа»: врио главы Бурятии надеется на Божью помощь

Улан-Удэ, , 14:22 — REGNUM Врио главы республики Алексей Цыденов, встретившись с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Савватием, попросил у него благословения «на такую ответственную работу».

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в правительстве региона, встреча состоялась в Улан-Удэ в резиденции митрополита. «Вхожу в дела, изучаю обстановку. Хочу получить ваше благословление на такую ответственную работу. С Божьей помощью и поддержкой людей, надеюсь, все сделаем правильно», — сказал Цыденов.

В ответ митрополит Савватий пообещал ему помочь освоиться в регионе: «Мы постараемся помочь вам привыкнуть и к местным условиям, и к нашим традициям. Я думаю, что вы и ваши помощники достаточно грамотные люди в этом плане».

Владыка Савватий рассказал новому руководителю Бурятии о деятельности епархии. Он напомнил, что сам приехал в Бурятию семь лет назад — в октябре 2009 года. «Фактически приходилось все создавать с нуля. Раньше это было просто подразделение Читинской епархии. Было нелегко на первых порах, но, благодаря тому, что правительство оказывало нам поддержку, многие вопросы решались достаточно быстро», — подчеркнул митрополит.

«Если поддержка митрополии со стороны республиканских властей была достаточной, то мы ее сохраним на прежнем уровне. Если нет — постараемся нарастить», — подытожил врио главы Бурятии.

Напомним, ранее Цыденов посетил Иволгинский дацан. Он встретился с Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Хамбо лама провел новому руководителю региона экскурсию по Иволгинскому дацану, которая началась с посещения дворца XII Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 40-летний заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии 7 февраля, после того, как Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года, ушел в отставку. Полномочия Наговицына на этом посту должны были завершиться в мае, однако он решил покинуть пост в феврале. Наговицын заявил, что это его самостоятельное решение, обусловленное тем, что Бурятии нужны перемены. Но ряд экспертов сделали вывод, что это решение все-таки инициировано Кремлем.

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Выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года.

Стоит также напомнить, что ротация губернаторов продолжается. Всего с начала 2017 года, помимо главы Бурятии, в отставку ушли еще пять руководителей регионов: глава Адыгеи Аслан Тхакушинов (12 января), губернатор Пермского края Виктор Басаргин (6 февраля), губернатор Новгородской области Сергей Митин (13 февраля), губернатор Рязанской области Олег Ковалев (14 февраля), глава Карелии Александр Худилайнен (15 февраля).

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