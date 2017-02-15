Китай предостерег США от патрулей в Южно-Китайском море

Вашингтону не следует идти на шаги, направленные против суверенитета Китая

Пекин, , 14:11 — REGNUM Китай предостерег 15 февраля США от шагов, направленных против суверенитета КНР, в ответ на планы Вашингтона провести патруль в Южно-Китайском море, заявили в МИД страны. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявление выступил официальный представитель дипломатического ведомства страны Гэн Шуан в ходе пресс-конференции.

«Мы призываем США не принимать никак действий, направленных против суверенитета и безопасности Китая», — отметил он.

Напомним, ВМФ США регулярно проводят патрули в Южно-Китайском море, целью которых в Вашингтоне называют сохранения свободы морской навигации. Последний такой патруль осуществлялся в октябре прошлого года.

В нем принимал участие эсминец USS Decatur. Тогда судно прошло поблизости от Парасельских островов, в территориальных водах, которые Китай считает своими.