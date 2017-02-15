Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
Законопроект внесен в Госдуму
Москва, 15 февраля 2017, 14:07 — REGNUM Законопроект об освобождении пенсионеров от взносов на капитальный ремонт внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в размере ста процентов, следует из текста документа.
Действующее законодательство предусматривает принятие региональных законов, освобождающих от взносов за капитальный ремонт одиноко проживающих собственников жилых помещений при достижении возраста 70 лет на 50%, при достижении возраста 80 лет на 100%.
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