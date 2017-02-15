Уполномоченным по правам ребенка в Дагестане назначена Марина Ежова

Махачкала, , 14:03 — REGNUM На должность уполномоченного по правам ребенка в Дагестане назначена Марина Ежова. Ранее она работала заместителем министра образования и науки республики. Должность детского омбудсмена освободилась на прошлой неделе, когда, в связи с назначением министром по туризму и народным промыслам была уволена Рабият Закавова, передает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM.

В послужном списке нового уполномоченного по правам ребенка есть должности, которые она занимала в тех же структурах, где в свое время работал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Так, Ежова работала в Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики, помощником члена Совета федерации ФС РФ. С 2006 по 2011 годы — атташе МИД РФ, заведующая консульским отделом посольства России в Таджикистане.

Отметим, нынешний глава республики также работал в указанном министерстве, был членом Совета Федерации от Саратовской области и работал послом России в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава республики провел ряд кадровых назначений. Министром информации и печати вместо Бурлият Токболатовой был назначен Рашид Акавов, Министерство по туризму и народным промыслам возглавила Рабият Закавова, сменив Магомеда Исаева, которого ранее назначили руководителем управления пенсионного фонда России по республике Дагестан.

Министром труда и социального развития Дагестана вместо Хасбуллы Гаджигишиева был назначен Расул Ибрагимов.

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