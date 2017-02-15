Брянские чиновники попались на афере с 4,5 млн рублей

Брянск, , 14:00 — REGNUM Проверка прокуратуры Брянской области стала причиной возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Строителям, которые занимались строительством корпуса Брянской областной психиатрической больницы №1, перечислили 4,5 млн рублей за работы, которые выполнены не были.

Контракт был заключен между департаментом строительства и архитектуры Брянской области, КП Брянской области «Управление капитального строительства» и ООО «Вулкар». За 4,5 млн рублей компания должна была построить новый корпус для диагностического отделения на 150 посещений.

«Заказчиком перечислены бюджетные средства подрядчику в размере 4,5 млн руб. за фактически невыполненные строительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». Статья предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

ИА REGNUM отмечает, что всего в 2016 году прокуратура выявила в сфере бюджетных правоотношений 618 нарушений различных законов. По двум фактам были возбуждены уголовные дела.