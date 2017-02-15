Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»

Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект, направленный на упорядочивание функционирования мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти», Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Определяется, что «Вечный огонь» — это мемориал, где обеспечивается постоянное горение огня, «Огонь памяти» — мемориал, где огонь зажигается периодически. «Инициатива разделяет мемориалы, где есть газопровод («Вечный огонь»), и огни, которые зажигаются при помощи газобаллонного оборудования — «Огни памяти», — отметил депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

Предполагается, что инициатива позволит разрешить ситуации, когда власти отключают «огни» за неимением средств.

Одновременно регионам предлагается вести централизованный учет воинских захоронений, включая мемориальные сооружения, содержащие «Вечный огонь», органы местного самоуправления, как предполагается, будут осуществлять мероприятия по функционированию воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, в том числе мемориальных сооружений, содержащих «Вечный огонь» или «Огонь памяти».

Ранее во исполнение поручения президента РФ был проведен мониторинг состояния мемориальных комплексов «Вечный огонь». «У нас насчитывается 3969 мемориальных комплексов», — уточнил Красов. Он рассказал, что в ходе мониторинга ОНФ выяснилось, что только 21% из 3969 комплексов подсоединен к магистральному газопроводу, на них обеспечено постоянное горение огня. А остальные 79% используются с применением газобалонного оборудования и зажигаются только в торжественные и праздничные дни.