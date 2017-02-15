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В Москве медсестёр оскорбило злорадство украинок по поводу смерти Гиви

Политика
«Наши русские девушки возмутились, а украинки пошли в рукопашную»

Москва, 15 февраля 2017, 13:54 — REGNUM  В одной из московских больниц произошла драка между медицинским персоналом — российскими медсёстрами и сиделками, приехавшими с Украины. Российских медсестёр оскорбила радость, которую выказали украинки по поводу смерти командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), погибшего в ДНР в результате теракта. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

Владимир Соловьёв пояснил, что узнал об этом от хорошего знакомого, депутата Госдумы. Депутат написал ему, что медсёстры подрались несколько дней назад.

«Причина — прибывшие с Украины работницы праздновали убийство Гиви и поднимали тосты с пожеланием убийства [главы ДНР Александра] Захарченко. Наши русские девушки возмутились, а украинки пошли в рукопашную. Разнимали врачи. Вот такие сёстры милосердия прибыли к нам из Украины и работают сиделками», — сообщил депутат Соловьёву.

В ответ на это Соловьёв попытался выяснить, что за медучреждение приняло на работу сиделок. Ему удалось узнать, что в государственную больницу нельзя принимать на работу иностранных граждан.

В то же время, сиделок для платного ухода за пациентами могут предложить частные компании, которые уже сами решают, кого брать на работу. При этом в таких фирмах, в основном, украинские гражданки, не имеющие права работать легально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Толстых погиб 8 февраля в Донецке в результате теракта. 10 февраля состоялись похороны.

11 февраля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти республики смогли выйти на след возможных убийц Гиви.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарченко отказался ответить за смерть Гиви наступлением на ВСУ

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