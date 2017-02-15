Путин назначил врио губернатора Карелии

Москва, , 13:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Карелии, им стал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.

Также глава государства принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Ранее Худилайнен заявил о решении досрочно сложить свои полномочия и не идти на выборы главы региона в сентябре 2017 года.

В своем обращении к жителям Карелии он высказал благодарность президенту России за доверие сообщил о готовности «принести пользу нашему государству на любом месте, которое мне будет доверено главой государства».

Александр Худилайнен возглавлял республику с мая 2012 года. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года.

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Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков — директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ. Родился в 1964 году в Петрозаводске, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова.

С 1995 по 2006 год Парфенчиков занимал руководящие должности в прокуратуре Петрозаводска, вначале был зампрокурора, затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Санкт-Петербургу, а с декабря 2008 года являлся главным судебным приставом России.

Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. Заслуженный юрист РФ; Почетный работник Министерства юстиции; Почетный работник прокуратуры РФ. Кавалер Орден Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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