Среда, 15 Февраля 2017 года
14:56:06 МСК

Путин назначил врио губернатора Карелии

Политика
Им стал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков
Артур Парфенчиков
Иллюстрация: Fssprus.ru
Артур Парфенчиков

Москва, 15 февраля 2017, 13:32 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Карелии, им стал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.

Также глава государства принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Ранее Худилайнен заявил о решении досрочно сложить свои полномочия и не идти на выборы главы региона в сентябре 2017 года.

В своем обращении к жителям Карелии он высказал благодарность президенту России за доверие сообщил о готовности «принести пользу нашему государству на любом месте, которое мне будет доверено главой государства».

Александр Худилайнен возглавлял республику с мая 2012 года. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года.

Читайте также: Варяг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим

Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков — директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ. Родился в 1964 году в Петрозаводске, в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова.

С 1995 по 2006 год Парфенчиков занимал руководящие должности в прокуратуре Петрозаводска, вначале был зампрокурора, затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Санкт-Петербургу, а с декабря 2008 года являлся главным судебным приставом России.

Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. Заслуженный юрист РФ; Почетный работник Министерства юстиции; Почетный работник прокуратуры РФ. Кавалер Орден Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Читайте ранее в этом сюжете: Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»
МоскваРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Сводка из Донбасса: В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное