В Москве обстрелян автомобиль адвоката фигуранта дела об убийстве Немцова

Москва, , 13:29 — REGNUM Автомобиль Марка Каверзина — адвоката Заура Дадаева, который является основным фигурантом дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, обстреляли в Москве, передаёт телеканал НТВ.

Нападение на автомобиль произошло утром накануне, 14 февраля, в районе Парка Культуры, рядом с офисом юриста. Выстрелы произведены из травматического оружия, разбита стеклянная крыша автомобиля.

Кто совершил нападение на машину, не известно. Каверзин отметил, что ещё не подал заявление в полицию по поводу случившегося, поскольку не располагает временем из-за судебного процесса.

Напомним, это не первое нападение на защитников обвиняемых по «делу Немцова». Заурбек Садаханов — адвокат другого фигуранта дела Хамзата Бахаева также сообщал о нападении. У него из машины выкрали все материалы по процессу.

По делу об убийстве Немцова, которое произошло 27 февраля 2015 года в Москве, проходят пять человек. Кроме Дадаева и Бахаева, также Темирлан Эскерханов, Анзор и Шагид Губашевы. Все фигуранты отрицают причастность к убийству.

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