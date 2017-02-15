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В Москве обстрелян автомобиль адвоката фигуранта дела об убийстве Немцова

Политика
Разбита стеклянная крыша автомобиля

Москва, 15 февраля 2017, 13:29 — REGNUM  Автомобиль Марка Каверзина — адвоката Заура Дадаева, который является основным фигурантом дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, обстреляли в Москве, передаёт телеканал НТВ.

Нападение на автомобиль произошло утром накануне, 14 февраля, в районе Парка Культуры, рядом с офисом юриста. Выстрелы произведены из травматического оружия, разбита стеклянная крыша автомобиля.

Кто совершил нападение на машину, не известно. Каверзин отметил, что ещё не подал заявление в полицию по поводу случившегося, поскольку не располагает временем из-за судебного процесса.

Напомним, это не первое нападение на защитников обвиняемых по «делу Немцова». Заурбек Садаханов — адвокат другого фигуранта дела Хамзата Бахаева также сообщал о нападении. У него из машины выкрали все материалы по процессу.

По делу об убийстве Немцова, которое произошло 27 февраля 2015 года в Москве, проходят пять человек. Кроме Дадаева и Бахаева, также Темирлан Эскерханов, Анзор и Шагид Губашевы. Все фигуранты отрицают причастность к убийству.

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Убийство Бориса Немцова
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