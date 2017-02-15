СВР ответила на слухи о контактах с командой Трампа

Москва, , 13:24 — REGNUM Данные американской газеты The New York Times о том, что члены команды Дональда Трампа в ходе избирательной компании якобы имели контакты с разведкой РФ, являются «бездоказательными измышлениями». Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро организации.

«Мы не комментируем бездоказательные измышления в средствах массовой информации», — сообщили в пресс-бюро СВР.

15 февраля газета The New York Times со ссылкой на заявление нынешних и бывших представителей власти США сообщила, что члены избирательного штаба Дональда Трампа, победившего в 2016 г. на президентских выборах в США, якобы контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки еще за год до американских выборов.

Читайте также: NYT узнала о «контактах» штаба Трампа с разведкой РФ