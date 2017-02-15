Среда, 15 Февраля 2017 года
13:24:40 МСК

В Ярославле ЕР совместит праймериз по выборам в облдуму и муниципалитет?

Политика
Дополнительные выборы, похоже, отдвигают
Общественная приемная «Единой России» Общественная приемная «Единой России»

Ярославль, 15 февраля 2017, 13:21 — REGNUM  15 февраля оргкомитет праймериз «Единой России» по проведению дополнительных выборов депутата Ярославской областной думы по округу № 9 зарегистрировал 4 кандидатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Регистрация заместителя генерального директора ООО «Партнер-Финанс» Василия Балашова, заместителя председателя муниципалитета Ярославля Павла Дыбина, политического консультанта Григория Моднова вопросов не вызвала. А вот при обсуждении кандидатуры предпринимателя Ильи Тедеева возникла дискуссия.

«В средствах массовой информации, в социальных сетях есть информация, что Тедеев был признан банкротом, муссируется ряд слухов о его некоторой нечистоплотноти в делах. Данную информацию я принял к сведению. Сведения о том, что Илья Тедеев был признан банкротом мне подтвердили. С имиджевой точки зрения я считаю, что Тедеев мог бы не принимать участия в предварительном голосовании, и буду голосовать против регистрации его кандидатуры», — заявил секретарь Ярославского городского отделения «Единой России» Артур Ефремов.

Экс-секретарь областного отделения «Единой России», заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев подверг критики лозунг Тедеева «Бороться за права людей».

«Я — человек старого поколения, из так называемых «красных директоров». Мы с такими слоганами уже дошли от демократии к анархии, подобный лозунг для меня неприемлим. Тем не менее я проголосую за регистрацию кандидата», — заявил Николай Александрычев.

В результате все, кроме Артура Ефремова проголосовали за регистрацию Ильи Тедеева в качестве кандидата в депутаты Ярославской областной думы.

Сам Илья Тедеев считает, что высказанные однопартийцами обвинения в его адрес не обоснованы.

«Я всегда исполняю свои обязательства, у меня собственный бизнес, несколько производств. Я думаю всем понятно, что занимаясь предпринимательской деятельностью, практически невозможно избежать арбитражных процессов. Я обращался в суд, если мои партнеры нарушали свои обязательства, один раз в суд обращались на меня, но тот процесс я выиграл. Что же касается претензий к моему лозунгу — я считаю, что права людей — главная ценность, и одна из главных задач депутата — обеспечивать соблюдение прав своих избирателей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Тедеев.

Между тем дата предварительного голосования на довыборах в Яроблдуму может быть изменена. Это предложил секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

«День голосования по довыборам в облдуму еще не назначен, уже появилась информация, что они пройдут в июле. В связи с этим я считаю целесообразным изменить и сроки проведения предварительного голосования. Генеральным советом партии принято решение о том, что единым днем предварительного голосования станет 28 мая. В этот день в Ярославле пройдет предварительное голосование по выборам депутатов муниципалитета. На мой взгляд было бы логично в сложившейся ситуации даты голосования совместить», — предложил Михаил Боровицкий.

Члены оргкомитета поддержали предложения лидера региональной партийной организации. В результате чего было принято решение о продлении срока прима документов от желающих стать кандидатами в депутаты Ярославской облдумы до 26 апреля, и внесено предложение об объединении организационных комитетов по довыборам депутата облдумы и выборам депутатов муниципалитета. Окончательное решение по данному вопросу примет политсовет городского отделение «Единой России».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 10 сентября 2017 г
Главное сегодня
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Юрий БаранчикЛукашенко повели по польскому варианту сдачи власти?
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное