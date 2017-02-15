В Ярославле ЕР совместит праймериз по выборам в облдуму и муниципалитет?

Ярославль, , 13:21 — REGNUM 15 февраля оргкомитет праймериз «Единой России» по проведению дополнительных выборов депутата Ярославской областной думы по округу № 9 зарегистрировал 4 кандидатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Регистрация заместителя генерального директора ООО «Партнер-Финанс» Василия Балашова, заместителя председателя муниципалитета Ярославля Павла Дыбина, политического консультанта Григория Моднова вопросов не вызвала. А вот при обсуждении кандидатуры предпринимателя Ильи Тедеева возникла дискуссия.

«В средствах массовой информации, в социальных сетях есть информация, что Тедеев был признан банкротом, муссируется ряд слухов о его некоторой нечистоплотноти в делах. Данную информацию я принял к сведению. Сведения о том, что Илья Тедеев был признан банкротом мне подтвердили. С имиджевой точки зрения я считаю, что Тедеев мог бы не принимать участия в предварительном голосовании, и буду голосовать против регистрации его кандидатуры», — заявил секретарь Ярославского городского отделения «Единой России» Артур Ефремов.

Экс-секретарь областного отделения «Единой России», заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев подверг критики лозунг Тедеева «Бороться за права людей».

«Я — человек старого поколения, из так называемых «красных директоров». Мы с такими слоганами уже дошли от демократии к анархии, подобный лозунг для меня неприемлим. Тем не менее я проголосую за регистрацию кандидата», — заявил Николай Александрычев.

В результате все, кроме Артура Ефремова проголосовали за регистрацию Ильи Тедеева в качестве кандидата в депутаты Ярославской областной думы.

Сам Илья Тедеев считает, что высказанные однопартийцами обвинения в его адрес не обоснованы.

«Я всегда исполняю свои обязательства, у меня собственный бизнес, несколько производств. Я думаю всем понятно, что занимаясь предпринимательской деятельностью, практически невозможно избежать арбитражных процессов. Я обращался в суд, если мои партнеры нарушали свои обязательства, один раз в суд обращались на меня, но тот процесс я выиграл. Что же касается претензий к моему лозунгу — я считаю, что права людей — главная ценность, и одна из главных задач депутата — обеспечивать соблюдение прав своих избирателей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Тедеев.

Между тем дата предварительного голосования на довыборах в Яроблдуму может быть изменена. Это предложил секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

«День голосования по довыборам в облдуму еще не назначен, уже появилась информация, что они пройдут в июле. В связи с этим я считаю целесообразным изменить и сроки проведения предварительного голосования. Генеральным советом партии принято решение о том, что единым днем предварительного голосования станет 28 мая. В этот день в Ярославле пройдет предварительное голосование по выборам депутатов муниципалитета. На мой взгляд было бы логично в сложившейся ситуации даты голосования совместить», — предложил Михаил Боровицкий.

Члены оргкомитета поддержали предложения лидера региональной партийной организации. В результате чего было принято решение о продлении срока прима документов от желающих стать кандидатами в депутаты Ярославской облдумы до 26 апреля, и внесено предложение об объединении организационных комитетов по довыборам депутата облдумы и выборам депутатов муниципалитета. Окончательное решение по данному вопросу примет политсовет городского отделение «Единой России».