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В Узбекистане обновили и перепосвятили памятник воинам-интернационалистам

Политика
Коллегиальным решением государственных и общественных организаций отныне памятник будет посвящен не только воинам-интернационалистам, но и тем, кто за годы независимости отдал свою жизнь за родину

Ташкент, 15 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Церемония открытия советского памятника воинам-интернационалистам, который был отреставрирован силами общественности, состоялась в городе Чирчике (Ташкентская область), передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время войны в Афганистане город Чирчик служил местом дислокации советских войск.

Памятник расположен в центральной части города. Он был установлен в 1990 году, по проекту архитектора Анвара Рахматуллаева в память о советских воинах, погибших во время исполнения интернационального долга в локальных конфликтах, и, в частности, во время войны в Афганистане

Инициатором установки монумента выступило командование Туркестанского военного округа Минобороны СССР.

За последние годы восьмиметровый памятник — устремленная вперед бронзовая фигура советского солдата-защитника с автоматом в руке на мраморном постаменте — обветшал. Территория вокруг него находилась в запущенном состоянии, плиты при подходе к монументу и сам мраморный монумент были разбиты.

Средства на установку памятника были собраны узбекскими организациями ветеранов-афганцев во главе с руководителем объединения Талатом Мурадовым, сотрудниками Республиканской службы быстрого реагирования МЧС республики, представителями бизнеса и жителями города.

Коллегиальным решением государственных и общественных организаций отныне памятник будет посвящен не только воинам-интернационалистам, но и тем, кто за годы независимости отдал свою жизнь за родину.

В церемонии открытия отреставрированного памятника принял участие глава представительства Россотрудничества в Узбекистане, генерал-лейтенант в отставке Виктор Шулика и военный атташат посольства России.

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