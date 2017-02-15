Диктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
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Григорий Крученицкий, 15 февраля 2017, 20:08 — REGNUM
Монреальский протокол и Парижское соглашение. В студии ИА REGNUM Григорий Крученицкий.
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