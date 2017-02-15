Диктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году Политика Видеопрогноз на 2017 год

Григорий Крученицкий, , 20:08 — REGNUM Монреальский протокол и Парижское соглашение. В студии ИА REGNUM Григорий Крученицкий. Читайте ранее в этом сюжете: Семнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает

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