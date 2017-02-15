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ЦИК согласовал Лебединского на пост главы избиркома Ленобласти

Политика
Ранее бывший вице-губернатор был введен в состав Леноблизбиркома с правом решающего голоса

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 15 февраля 2017, 12:50 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила назначить бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Лебединского главой регионального избиркома. Соответствующее решение было принято сегодня, 15 февраля, на заседании ЦИК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центризбиркома.

«Центральная избирательная комиссия предложила кандидатуру Лебединского Михаила Евгеньевича для назначения на должность председателя избирательной комиссии Ленинградской области», — отметили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, вакансия в избирательной комиссии Ленобласти возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Журавлева, который перешел на работу в областной университет. Уже тогда наблюдатели и политологи говорили о вероятности назначения на его место именно Лебединского, покинувшего свой пост в правительстве Ленобласти в конце декабря 2016 года.

Михаил Лебединский родился в 1974 году в Ленинграде. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2010 году — Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1991 по 1993 гг. работал в МГП «Виват». С 1993 по 2000 гг. — служба в органах МВД. С 2000 по 2001 гг. — служба в Управлении Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Ленинградской области. С 2001 по 2011 гг. — служба в юридическом комитете администрации Ленобласти. С 2011 по 2013 гг. — заместитель начальника управления землеустроительной и градостроительной документации филиала ОАО «Ленэнерго».

В июле 2013 года назначен председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти и введен в состав областного правительства. С 9 ноября 2015 года был вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора и правительства Ленобласти. Ушел в отставку в конце декабря 2016 года.

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