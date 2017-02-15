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МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»

Политика
Крым не вернётся в состав Украины
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 15 февраля 2017, 12:39 — REGNUM  Россия не раздаёт свои территории другим государствам. Крым — российский регион, и останется в составе России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 15 февраля.

«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Россией Крыма. «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым», — сказал Спайсер. В Киеве похвалили это заявление.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Киев солидарен с Трампом в желании «вернуть Крым Украине»

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