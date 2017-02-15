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Президент Ирана: Между шиитами и суннитами должно быть больше единства

Политика
Президент Ирана Хасан Рухани выступил за улучшение отношений между Тегераном и странами Персидского залива

Тегеран, 15 февраля 2017, 12:39 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна стремится к хорошим отношениям со странами Персидского залива, сообщает Reuters.

Отношения между шиитским Ираном и преимущественно суннитскими арабскими странами Персидского залива, в частности Саудовской Аравией, остаются натянутыми в особенности из-за противостояния в Сирии и Йемене.

«Основой политики Ирана всегда было дружественное взаимоотношение с соседями, а также безопасность в Персидском заливе», — заявил Рухани.

Кроме того, президент Ирана подчеркнул, что между суннитами и шиитами должно быть больше единства, так как они «сосуществуют бок о бок в течение многих столетий».

Напомним, без того тяжелые взаимоотношения между Ираном и странами Персидского залива осложнились в январе 2016 года, после казни видного шиитского богослова Нимра аль-Нимра в Саудоской Аравиии был совершен поджог посольства Саудовской Аравии в Тегеране.

В результате чего, дипломатические отношения были разорваны. Также, в знак солидарности с Эр-Риядом своих послов отозвали Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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