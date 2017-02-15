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Олег Захаров рекомендован на пост главы Ярославского облизбиркома

Политика
Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия
Олег Захаров
Иллюстрация: Фото страницы Олега Захарова в facebook
Олег Захаров

Ярославль, 15 февраля 2017, 12:39 — REGNUM  15 февраля Центральная избирательная комиссия России приняла решение о предложении кандидатуры Олега Захарова на пост председателя Избирательной комиссии Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

«Центризибрком единогласно принял решение рекомендовать Избирательной комиссии Ярославской области избрать своим председателем Олега Захарова. Заседание комиссии по данному вопросу состоится скорее всего 17 февраля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Избирательной комиссии Ярославской области Михаил Малеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кресло главы облизибркома освободилось 6 февраля после того, как экс-председатель комиссии Олег Килипченко написаля заявление об уходе. Это сопровождалось кампанией по очернению Килипченко в ряде средств массовой информации региона. Вслед за Килипченко свой пост покинул и его заместитель Вадим Чуваков. 7 февраля они оба были исключены из состава облизбиркома, на пост заместителя председателя — исполняющего обязанности главы комиссии была избрана Елена Новик. 8 февраля решением ЦИК членом ярославского облизибркома был назначен московский электоральный юрист Олег Захаров.

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