Могерини еще не видела США такими «разделенными»

Страна, которая претендует на роль мирового лидера, должна быть сильной, уверенной в себе и сплоченной

Брюссель, , 12:30 — REGNUM Соединенные Штаты Америки могут потерять статус мирового лидера из-за разобщенности американского общества после президентских выборов. Об этом, как передает Welt, сообщила представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам короткого визита в Вашингтон.

«Я никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас», — говорит европейский политик.

Страна, которая претендует на роль мирового лидера, должна быть сильной, уверенной в себе и сплоченной, отмечает Могерини.

При этом представитель Европейского союза добавила, что когда «величайшая демократическая страна» сталкивается с такими испытаниями, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира.

Что касается отношений США и ЕС, то политик ожидает «перехода к новому этапу». По мнению Могерини, Вашингтону не стоит вмешиваться в политику Европейского союза, поскольку Брюссель не вмешиваются в дела США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что власти США не намерены отменять санкции в отношении России.

По ее словам, Вашингтон занимает «четкую позицию» в вопросе сохранения ограничительных мер против Москвы — они должны оставаться до полного выполнения условий Минских соглашений по Украине.