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В Дагестане сменят председателя Счётной палаты

Политика
Должность руководителя контрольного ведомства прочат Билалу Джахбарову

Махачкала, 15 февраля 2017, 12:29 — REGNUM  На очередной сессии Народного собрания Дагестана будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты Дагестана Тамерлана Шабанова, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в парламенте республики. Вопрос этот включен в повестку сессии вчера, 14 февраля на заседании президиума Народного собрания.

По данным источника в Счётной палате, Шабанов будет работать в администрации главы и правительства республики, а его место займет нынешний министр финансов республики Билал Джахбаров, который уже ранее работал на этой должности до назначения министром.

Причину перестановок в администрации главы и правительства Дагестана пока не объясняют. Также пока неизвестно, кто может занять кресло министра финансов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Дагестана уже сменил глав трех министерств. Новых руководителей обрели Министерство труда и социального развития, Министерство информации и печати, а также Министерство по туризму и народным промыслам.

Также новые руководители были назначены в управление Пенсионного фонда по Республике Дагестан и в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

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