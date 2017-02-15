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«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»

Политика
Крым — это часть России

Москва, 15 февраля 2017, 12:25 — REGNUM  Россия не намерена обсуждать с США вопрос возвращения Крыма Украине ни на каком уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Это не вопрос двусторонней повестки дня. Крым вошел в состав России на основе волеизъявления граждан полуострова и уже почти три года является неотъемлемой частью нашей страны. Любые попытки вновь поднять тему возращения мы будем воспринимать как посягательство на территориальную целостность РФ», — отметил парламентарий.

России и США необходимо восстанавливать сотрудничество как двум великим державам на паритетном уровне и, в первую очередь, в сфере борьбы с международным терроризмом, подчеркнул глава комитета Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить публичное обсуждение заявлений в отношении отчуждения Крыма. «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Крым — это часть России, это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — заявил Володин.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер изложил следующую позицию: президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма

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