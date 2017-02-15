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Сводка из Донбасса: В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу

Политика
В Донбассе стихли крупная артиллерия и РСЗО

Донецк, 15 февраля 2017, 12:18 — REGNUM  За прошедшие сутки в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком и Луганском направлениях. Данную информацию 15 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», администрации Донецка и председатель Куйбышевской районной администрации Донецка Иван Адамец, передает ИА REGNUM.

Так, по данным пресс-службы администрации г. Донецка, 14 февраля в Куйбышевском районе в результате мощного взрыва 11 домов лишились остекления. «14 февраля обстрелу со стороны ВСУ подвергся Куйбышевский район. Повреждено остекление: — ул. Туманяна (2 дома); — ул. Ленкоранская (2 дома); — ул. Зуевская (4 дома); — ул. Шахтерской Славы (1 дом); — ул. Нарвская (1 дом); — ул. Софийская (1 дом)», — говорится в сообщении.

В то же время председатель райадминистрации Адамец пояснил, что повреждения домов были вызваны мощным взрывом на казенном заводе химических изделий. Он добавил, что в результате взрыва также было повреждено остекление донецкой больницы №21. «В результате взрыва на заводе химических изделий в больнице № 21 повреждено остекление в десяти окнах. Помимо этого пострадало остекление в одиннадцати жилых домах района по улицам Туманяна, Ленкоранская, Зуевская, Шахтерской Славы, Нарвская, а также Софийская», — сказал ДАН Адамец.

http://dan-news.info/obschestvo/bolnica-i-11-zhilyx-domov-v-kujbyshevskom-rajone-donecka-poluchili-povrezhdeniya-pri-vzryve-na-ximzavode.html

На канале Уoutube было выложено видео взрыва в Донецке:

Напомним, 14 февраля в Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий. По данным командования ДНР, инцидент произошел в результате артиллерийского обстрела завода со стороны ВСУ. В результате взрыва погиб один мирный житель.

Также вчера вечером, 14 февраля, под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция. Зафиксированы разрывы снарядов вблизи склада хлора. Об этом рассказал генеральный директор Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территории возле склада хлора. Персонал укрылся в подвале», — сказал Мокрый, добавив, что на территории станции находится около четырех тонн хлора.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали восемь обстрелов со стороны ВСУ. «За сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня», — сообщил представитель пресс-службы.

Под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в населенных пунктах Логвиново, Первомайск, Фрунзе, Калиново. В оборонном ведомстве ЛНР заявили, что украинские силовики применяли минометы калибром 82 мм, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие.

В свою очередь, пресс-центр штаба «АТО» проинформировал, что ВС ДНР и ЛНР осуществили 52 обстрела позиций ВСУ. Отмечается, что на Донецком направлении войска ДНР из минометов обстреляли украинские войска в Каменке, Троицком, Новоселовке Второй, Невельском, Песках и Авдеевке. Из стрелкового оружия — в Зайцево, Песках, Опытном и Новгородском. При этом по украинским войскам в Авдеевке вел огонь БМП ВС ДНР.

На Мариупольском направлении из 120 мм минометов бойцы ДНР обстреливали позиции ВСУ в Водяном. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Павлополе, Чермалыке, Лебединском, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вел огонь БМП, по Новотроицкому — снайпер. На Луганском направлении ВС ЛНР из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинских силовиков в Новоалександровке и Новозвановке. «Потерь среди наших военных нет», — говорится в сообщении. Напомним, 21 декабря 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Ранее, 21 сентября, в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). У Станицы Луганской (Луганщина) противоборствующие стороны так и не развели войска.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе высоты «Дерзкая» вблизи с. Коминтерново (Мариупольское направление) украинские военные в очередной раз предприняли попытку провокационного прорыва. «Вчера в 15.20 противник подразделениями Нацгвардии и полка «Азов» атаковал подразделения НМ ДНР в районе высоты «Дерзкая». В результате полученного отпора с нашей стороны украинские бойцы отступили. Потери с их стороны составили: пятеро убитых и трое раненых. Судя по характеру действий украинских подразделений в ходе атаки, атаковавшие находились под воздействием психотропных препаратов», — предположил Басурин.

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