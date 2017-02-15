Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
Москва, 15 февраля 2017, 12:17 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) в своем Twitter заявил, что президента США Дональда Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента, в том числе с помощью «русской карты».
По его словам, отставкой советника по нацбезопасности Майкла Флинна «дело не закончится»: враги Трампа «с помощью спецслужб и СМИ будут уничтожать его вплоть до импичмента». Целью стал сам Трамп, и побить его хотят в том числе и «русской картой».
«Русской картой» хотят побить Трампа», — так Пушков прокомментировал статью в New York Times, в которой анонимные чиновники заявили о контактах членов президентской кампании Трампа с сотрудниками российской разведки до выборов в США.
Статья о «российских контактах» преподнесена, как «бомба», пишет Пушков, однако на деле там лишь одни намеки, «ноль фактов и туман».
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