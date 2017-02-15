МИД РФ: Скоро в Европе перестанут включать свет, боясь «хакеров из РФ»

Москва, , 12:10 — REGNUM Информационные вбросы о причастности России к кибератакам, объектами которых становятся европейские и американские политики и ведомства, нацелены на формирование у людей ощущения, что от Москвы исходит угроза. Это приведет к тому, что обыватели начнут бояться пользоваться электричеством, с иронией отметила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они запугают людей настолько, что они будут просто бояться включать свет дома, потому что провода тоже могут контролировать российские хакеры», — сказала Захарова журналистам.

По ее мнению, тема «российских хакеров» продолжает нагнетаться искусственно. При этом складывается впечатление, что оппоненты России в США и Европе пользуются одними и теми же методами — одинаковыми «методичками», отметила представитель МИД.

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