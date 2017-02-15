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Президентские выборы во Франции: Против Фийона выступил член его партии

Политика
Против бывшего премьер-министра Франции может ополчиться его партия

Париж, 15 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон столкнулся с новыми проблемами, теперь они исходят из его собственного, консервативного лагеря, сообщает Reuters.

Консервативный законодатель Жорж Фенеш заявил, что Республиканская партия потерпит поражение на выборах, если не откажется поддерживать Фийона.

После разразившегося скандала с якобы незаконным трудоустройством супруги Фиойна Пенелопы Фенеш призвал кандидата от консерваторов отказаться от президентской гонки.

«Я был бы счастлив ошибиться, но я вижу, что избиратели не будут поддерживать нашу партию после случившегося», — подчеркнул Фенеш.

Напомним, кандидат от консерваторов на пост президента Франции Франсуа Фийон был лидером гонки до разразившегося скандала, в котором была обвинена его супруга. Якобы она была трудоустроена помощницей мужа, но реально не исполняла своих служебных обязанностей.

В настоящее время, если верить данным социологических опросов, лидером президентской гонки является независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Читайте ранее в этом сюжете: Фийон: Альтернативы мне от Республиканской партии Франции нет

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