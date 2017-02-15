В МИД РФ озвучили основные темы встречи Лаврова и Тиллерсона

Москва, , 11:59 — REGNUM Повестка предстоящей встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона находится на стадии проработки. Известно, что будут обсуждаться проблемы двусторонних отношений и планы по вопросам главных мировых кризисов. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 15 февраля.

«Повестка пока только прорабатывается», — сказала Захарова.

По словам дипломата, главы внешнеполитических ведомств на встрече затронут вопрос об отношениях, сложившихся между Москвой и Вашингтоном. Будут высказаны мнения — как эти отношения выводить из тупика, в который они «были заведены предыдущей администрацией США».

«Планируется рассмотрение и международной повестки и основных мировых кризисов, по которым наши страны должны взаимодействовать», — сказала Захарова.

Напомним, Захарова заявила, что переговоры Тиллерсона и Лаврова состоятся 16 февраля в Бонне (Германия). Также Лавров встретится в Бонне с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Захаровой, 16 февраля Лавров проведёт переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Тема предстоящего обсуждения — переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

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