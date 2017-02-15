МИД Казахстана ожидает участие «всех сторон» в переговорах по Сирии
Переговоры по кризису в Сирии, организованные Россией, Ираном и Турцией, проходят в Астане с декабря 2016 года
Астана, 15 февраля 2017, 11:59 — REGNUM 16 февраля в Астане (Казахстан) ожидается участие в переговорном процессе всех сторон, заинтересованных в разрешении конфликта в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
«Завтра (16 февраля) ожидается участие всех сторон в переговорах в Астане», — сказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры по кризису в Сирии, организованные Россией, Ираном и Турцией, проходят в Астане с декабря 2016 года. В рамках договоренностей удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.
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