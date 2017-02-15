Среда, 15 Февраля 2017 года
13:23:34 МСК

МИД Казахстана ожидает участие «всех сторон» в переговорах по Сирии

Политика
Переговоры по кризису в Сирии, организованные Россией, Ираном и Турцией, проходят в Астане с декабря 2016 года

Астана, 15 февраля 2017, 11:59 — REGNUM  16 февраля в Астане (Казахстан) ожидается участие в переговорном процессе всех сторон, заинтересованных в разрешении конфликта в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«Завтра (16 февраля) ожидается участие всех сторон в переговорах в Астане», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры по кризису в Сирии, организованные Россией, Ираном и Турцией, проходят в Астане с декабря 2016 года. В рамках договоренностей удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

Читайте также: Переговоры по Сирии откладываются на один день

Читайте также: Минобороны РФ о «переносе» переговоров по Сирии в Астане: «Пауз нет»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Юрий БаранчикЛукашенко повели по польскому варианту сдачи власти?
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное