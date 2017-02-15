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В Донецке прошел очередной митинг против СММ ОБСЕ

Политика
Митинг прошел спокойно

Донецк, 15 февраля 2017, 11:50 — REGNUM  

Сегодня, 15 февраля, в Донецке возле гостиницы «Park Inn», где расположена штаб-квартира Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, прошла акция протеста. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что жители города требовали от представителей миссии надлежащего выполнения своих обязанностей по фиксации обстрелов и разрушений, обращали внимание на противоречивую информацию в отчетах, требовали пояснений по поводу сотрудничества миссии ОБСЕ с украинскими военнослужащими, предъявив известные фото‑ и видеоматериалы из Авдеевки.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участники акции (до 1 тыс человек) держали в руках плакаты «Если в дом твой прилетело — значит Хуг не доглядел», «Позор Хуг», «Хуг — агент ua», «Позор ОБСЕ», «Хуг, открой глаза».

Справка: Александр Хуг — первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине.

Позже представители общественности провели переговоры с наблюдателями ОБСЕ, высказав им свои претензии и пожелания. «Все претензии жителей Донецка будут переданы руководству Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — заверила присутствующих представитель СММ ОБСЕ Ольга Скрипник.

После митинга по просьбе граждан группа наблюдателей ОБСЕ выехала на место обстрела в пос. Трудовское Петровского района Донецка, который произошел 25−26 января. Его последствия не были зафиксированы в отчетах миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года в Донецке на стоянке перед резиденцией ОБСЕ неизвестные сожгли четыре бронемашины миссии. В ОБСЕ отметили, что инцидент может быть связана с чьим-то желанием, чтобы ОБСЕ перестала докладывать о том, что происходит на Донбассе. «Однако, видимо, есть такие, которые желают, чтобы ОБСЕ перестала докладывать о том, что происходит в Донецке. Есть некто, кто считает, что насильственное нападение на гражданское население и их имущество является оправданным средством для достижения этой цели», — отметили наблюдатели. При этом в ОБСЕ отметили, что ответственность за обеспечение защиты сотрудников миссии ОБСЕ и ее имущества лежит на тех, кто имеет контроль в Донецке.В ОБСЕ подчеркнули, что сообщают об этом насильственном нападении на гражданских наблюдателей в Донецке «также объективно, беспристрастно и оперативно, как и о жестких нападения, затрагивающие украинское гражданское население в Донецке и за его пределами, на других территориях в Донецкой области и на востоке Украины».

Ранее, в июле 2015 года в Донецке митингующие в знак протеста обрисовали краской несколько машин ОБСЕ.

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