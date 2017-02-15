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Захарова: У политиков ЕС и США — одни методички про «хакеров из РФ»

Политика
В таких «руководствах» заметны не только сходные методы, но и одинаковые ошибки

Москва, 15 февраля 2017, 11:48 — REGNUM  Оппоненты России, ведущие против нее информационную войну, продолжают раскручивать тему «российских хакеров» для создания негативного образа РФ и ощущения исходящей от нее угрозы. При этом складывается впечатление, что западные политики пользуются одними и теми же «методичками», заявила журналистам на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в МИД знакомы с появившимися в СМИ сообщениями о том, что Москва якобы причастна к атакам хакеров на внешнеполитическое и другие ведомства Италии. При этом никаких официальных обращений Москве Рим не направлял.

Судя по всему, итальянские власти сами узнали об этом из СМИ, а этот инцидент является очередным сомнительным эпизодом ведущейся против России информационной войны, добавила Захарова.

От Италии не отстает Франция — предвыборный штаб движения «Вперёд», выдвинувшего на пост президента страны Эмманюэля Макрона, заявил о кибернападениях на свой сайт и базы данных, совершенных с территории РФ. Кроме того, напоминает Захарова, глава движения Ришар Ферран поставил в вину российским СМИ выпуск фейковых материалов о Макроне.

Захарову удивляет тот факт, что доводы соратников Макрона основаны на позиции политика, выступающего за сильную Европу. Однако о важности сильной Европы как для России, так и для мира в целом не раз говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, оппоненты России в США и Евросоюзе будто действуют по одним и тем же «методичкам». При этом в таких «руководствах» заметны не только сходные методы, но и одинаковые ошибки, отметила Захарова.

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Информационная война против России
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