МИД РФ займется разоблачением фейковых новостей западных СМИ

Представитель МИД России привела в пример американскую телекомпанию NBC, которая недавно со ссылкой на «неназванные источники» рассказала о «подарке» президенту США Дональду Трампу со стороны спецслужб РФ

Москва, , 11:45 — REGNUM Раздел, где будут разоблачаться фейковые новости западных средств массовой информации (СМИ), вскоре будет открыт на сайте МИД Российской Федерации. Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД России привела в пример американскую телекомпанию NBC, которая недавно со ссылкой на «неназванные источники» рассказала о «подарке» президенту США Дональду Трампу со стороны спецслужб РФ.

По ее словам, достоянием телекомпании стала «информация» о том, что Россия якобы готова выдать Вашингтону бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

Захарова добавила, что цель подобных вбросов в западных СМИ состоит в том, чтобы не позволить утихнуть накалу страстей, царящему в американском истеблишменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов о масштабах слежки, которую ведет АНБ за простыми гражданами и даже лидерами иностранных государств. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден, обвиненный властями США в госизмене, был вынужден эмигрировать из страны. В настоящее время экс-агент АНБ получил политическое убежище в РФ.