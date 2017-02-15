«США снова пытаются огульно обвинить Россию в своих страхах»

При этом сами США в одностороннем порядке уже давно вышли из договора по ПРО и создают угрозу России и другим странам

Москва, , 11:40 — REGNUM Американское военно-политическое лобби не прекращает попыток убедить нового президента США Дональда Трампа в агрессивности России, ежедневно придумывая очередные байки про угрозы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Жертвой огульной травли уже стал подавший в отставку советник Трампа по национальной безопасности, бывший глава военной разведки, генерал Майкл Флинн, осознававший важность объединения усилий США и России перед лицом реальных угроз международной безопасности», — отметил он.

Российское военное ведомство демонстрирует максимально возможную открытость своей деятельности, информирует интересующихся коллег из других государств по возникающим вопросам, заверил депутат Госдумы.

«Американские генералы и сенаторы, поддерживающие антироссийский угар в политике США, в очередной раз пытаются огульно обвинить Россию во всех своих страхах и проблемах. То Пентагон беспокоится по поводу пролета российских военных самолетов в нейтральной зоне над Черным морем, то патрулированием российской подводной лодки в свободных водах, то, вдруг, господин Маккейн утверждает, что Россия «тайно» разместила на своей территории крылатые ракеты. При этом сами США в одностороннем порядке уже давно вышли из договора по ПРО и создают угрозу России и другим странам», — говорит он. Кроме того, именно самолеты, корабли США и военные базы НАТО все ближе располагаются к границам России, и это почему-то никого на Западе не смущает, указал парламентарий.

«Все это выглядит, как очевидное стремление ряда деятелей США, предпочитающих конфронтацию диалогу, усиливать свое давление на нового главу Белого дома, чтобы сохранить антироссийскую риторику во внешней политике и не позволить нашим странам выйти из расставленного предыдущей администрацией США дипломатического капкана», — полагает парламентарий.