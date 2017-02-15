Героизируя ОУН, Киев раскалывает украинское общество — МИД РФ

Национал-радикалы делают всё возможное для разрушения общего российско-украинского исторического и культурно-цивилизационного пространства, которое создавалось веками

Москва, , 11:40 — REGNUM Кампания украинского Института национальной памяти под названием «ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ): ответ непокоренного народа» приведет к углублению общественного раскола на Украине, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в рамках этой кампании планируется изменить в сознании украинского народа и международной общественности устоявшиеся оценки деятельности ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Национал-радикалы делают всё возможное для разрушения общего российско-украинского исторического и культурно-цивилизационного пространства, которое создавалось веками, сказала Захарова.

После государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришла прозападная группировка, считающая украинских нацистов — Бандеру и Романа Шухевича — национальными героями и борцами за независимость Украины.

ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая открыто работала на нацистов в годы Второй мировой войны и осуществляла геноцид в Польше и на территории СССР, считается организацией, боровшейся за независимую Украину, а её члены — героями.

В частности один из проспектов в Киеве был переименован в честь Бандеры, а в день его рождения в Киеве устраивается факельное шествие по образцу нацистских.

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