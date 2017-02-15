Врио губернатора Николай Любимов прибыл в Рязань

Рязань, , 11:39 — REGNUM В Рязанской областной думе 15 февраля прошло официальное представление временно исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова. Как сообщает «Рязанский городской сайт», вместе с депутатами на заседании был и экс-губернатор Олег Ковалев.

Николай Любимов в ходе приветственной речи предложил бывшему губернатору стать советником на общественных началах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Ковалев заявил о досрочной отставке 14 февраля. Он объяснил решение своим возрастом, а также тем, что, по его мнению, в регионе сложилась идеальная обстановка для смены областного лидера. Позже Владимир Путин принял отставку губернатора и назначил временно исполняющим обязанности Николая Любимова, который до этого был депутатом Госдумы РФ. Также Николай Любимов занимал различные посты в структурах власти в Калужской области. К примеру, он был главой Калуги, заместителем губернатора, а также главой регионального парламента.

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