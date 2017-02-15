Литва благодарит Эстонию за поддержку в вопросе Белорусской АЭС

Литва выражает опасения по поводу экологической безопасности районов, примыкающих к АЭС, а также созданием условий неравной конкуренции при экспорте электроэнергии оттуда

Таллин, , 11:34 — REGNUM Литва благодарна Эстонии за поддержку своей негативной позиции в отношении Белоруской АЭС. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры Эстонии со ссылкой на итоги встречи главы ведомства, члена правящей левой Центристской партии Кадри Симсон с ее коллегой Жигимантасом Вайчюнасом в Таллине.

Отмечается, что Литва выражает опасения по поводу экологической безопасности районов, примыкающих к АЭС, а также созданием условий неравной конкуренции при экспорте электроэнергии оттуда.

Симсон подтвердила гостю, что Эстония смотрит на проблему одинаково с Литвой, а строительство и эксплуатацию АЭС в соседних с Евросоюзом третьих странах необходимо рассматривать с позиций самых высоких стандартов безопасности и равенства условий конкуренции.

Оба министра подтвердили стремление стран Прибалтики быстрее синхронизировать свои национальные энергосистемы в единое целое с выходом на энергосистемы Западной Европы. Важную роль в этом процессе играют государственные энергосетевые компании трех стран, подчеркнули министры. Необходимо как можно скорее оформить это сотрудничество в виде соответствующих договоров, чтобы получить финансовую поддержку из фондов Евросоюза. Синхронизация энергосетей Прибалтики получила поддержку Еврокомиссии и следует определиться со сроками этой программы, считает Симсон.

Главы экономики Эстонии и Литвы обсудили также вопросы с терминалом сжиженного газа LNG. Министры согласились, что расположение регионального хранилища в Эстонии должно исходить из интересов рынка, быть экономически обоснованным и конкурентоспособным в длительной перспективе.