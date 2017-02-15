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Кубань знакомится с новым кандидатом на пост прокурора края

Политика
Состоялась встреча Сергея Табельского с главой региона

Краснодар, 15 февраля 2017, 11:31 — REGNUM  Новым прокурором Краснодарского края может стать Сергей Табельский. Его кандидатура была представлена Генпрокуратурой РФ и согласована депутатами сегодня, 15 февраля, на сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, сегодня же кандидат на должность прокурора Кубани был представлен губернатору Вениамину Кондратьеву.

На встрече, которая состоялась в администрации региона, глава региона отметил, что социально-экономическое развитие Кубани во многом зависит от деятельности прокуратуры. Органы исполнительной власти края и надзорного ведомства на протяжении многих лет успешно решают совместные задачи по обеспечению экономической безопасности в регионе.

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Губернатор выразил уверенностьв сохранении и в будущем конструктивных отношений между властью и прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Кубани Леонид Коржинек, который занимал этот пост с 2006 года, в ноябре прошлого года был назначен заместителем Генерального прокурора России. Исполняющим обязанности прокурора края поставили государственного советника третьего класса Игоря Бабаева. Изначально на пост главного прокурора прочили Марка Большедворского, который в 2007 году был назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края. Его назначение депутаты краевого Заксобрания согласовали 24 ноября 2016 года. Однако Большедворский не прошел необходимые согласования в Москве, его кандидатура не была утверждена.

О новом кандидате в прокуроры известно, что он родился в 1967 году в Оренбургской области. После окончания Свердловского юридического института Сергей Табельский работал в органах прокуратуры Оренбургской области, был прокурором Республики Калмыкия. В 2013 году был назначен на должность прокурора Калининградской области.

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