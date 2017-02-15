США подтвердили использование боеприпасов с обедненным ураном в Сирии

Данные боеприпасы не запрещены международным законодательством, но подвергаются жесткой критике за негативные последствия их применения

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM США использовали тысячи снарядов, содержащих обедненный уран, во время воздушных налетов в Сирии в 2015 году. Такую информацию подтвердило центральное командование вооруженных сил США. Об этом сообщает Anadolu.

Во время воздушных налетов в Сирии, которые имели место в ноябре 2015 года, США использовали боеприпасы с обедненным ураном, применение которых подвергается критике со стороны некоторых организаций. Прежде США утверждали, что подобные боеприпасы ими использоваться не будут.

Напомним, снаряды с обедненным ураном не запрещены международным законодательством, однако подвергаются критике в связи с тем, что последствия их применения могут представлять угрозу для здоровья.