Среда, 15 Февраля 2017 года
11:52:23 МСК

США подтвердили использование боеприпасов с обедненным ураном в Сирии

Политика
Данные боеприпасы не запрещены международным законодательством, но подвергаются жесткой критике за негативные последствия их применения
30мм бронебойный снаряд из обеднённого урана 30мм бронебойный снаряд из обеднённого урана

Вашингтон, 15 февраля 2017, 11:30 — REGNUM  США использовали тысячи снарядов, содержащих обедненный уран, во время воздушных налетов в Сирии в 2015 году. Такую информацию подтвердило центральное командование вооруженных сил США. Об этом сообщает Anadolu.

30мм бронебойный снаряд из обеднённого урана 30мм бронебойный снаряд из обеднённого урана

Во время воздушных налетов в Сирии, которые имели место в ноябре 2015 года, США использовали боеприпасы с обедненным ураном, применение которых подвергается критике со стороны некоторых организаций. Прежде США утверждали, что подобные боеприпасы ими использоваться не будут.

Напомним, снаряды с обедненным ураном не запрещены международным законодательством, однако подвергаются критике в связи с тем, что последствия их применения могут представлять угрозу для здоровья.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное