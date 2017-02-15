В Свердловской области назначен новый руководитель Счётной палаты

Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Свердловской области новым руководителем региональной Счётной палаты назначена Елена Новоторженцева. Она сменила на этом посту бывшего руководителя Андрея Ефимова, сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Коллективу региональной Счётной палаты новый руководитель была представлена спикером Заксобрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной и вице-губернатором региона Алексеем Орловым.

Председатель Заксобрания выразила благодарность предыдущему руководителю финансового контрольного органа. В свою очередь новый руководитель заявила, что перед региональной Счётной палатой стоит цель в первое полугодие сформировать план работы на трёхлетнюю перспективу. Также Елена Новоторженцева заявила, что первое серьёзное испытание контрольному органу предстоит уже в начале марта, когда Счётная палата должна будет сдать отчёт в региональное Заксобрание.

Напомним, что ранее Елена Новоторженцева была заместителем министра инвестиций и развития Свердловской области. В сферу ее полномочий входила разработка и реализация государственных программ и предоставление мер государственной поддержки. Бывший председатель Счетной палаты Андрей Ефимов занимал этот пост с февраля 2012 года.