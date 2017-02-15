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МИД РФ указал на попытки подбросить дров в костёр межсирийского конфликта

Политика
Amnesty International, Human Rights Watch, Atlantic Council, телекомпания СNN

Москва, 15 февраля 2017, 11:24 — REGNUM  Ряд международных структур на Западе стремится к дальнейшему разжиганию межсирийского конфликта и обострению противоречий между противостоящими сторонами. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 15 февраля.

По словам Захаровой, несколько дней назад представитель Центрального командования американских вооружённых сил заявил о массовом использовании американскими ВВС в Сирии снарядов с обеднённым ураном. Это оружие применяется против террористов «Исламского государства» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захарова подчеркнула, что Москва ещё в октябре озвучивала такие данные, но их всестороннее освещение и обсуждение было невыгодно администрации 44-го президента США Барака Обамы.

По словам Захаровой, МИД видит в этом манипулировании информацией попытки «подбросить дров в костёр межсирийского конфликта». Есть структуры, которым выгодно обострение противоречий между конфликтующими сторонами в Сирии.

В этой связи дипломат упомянула Amnesty International (Великобритания), Human Rights Watch (HRW, США) и Atlantic Council (США). Вбросы делаются при содействии телекомпании CNN.

По словам Захаровой, в них содержатся недоказанные заявления о применении в городе Алеппо (Сирия) химического оружия войсками Дамаска. Также Дамаск обвиняют в массовых казнях военнопленных, а ВКС РФ — в целенаправленном разрушении социально-экономической инфраструктуры САР.

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