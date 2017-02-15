Возможно, у родившегося в Петрозаводске Артура Парфенчикова будет больше шансов на успех в «сложной» республике, не принимающей чужих

Инга Слажинскайте, , 11:46 — REGNUM

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен ожидаемо покинул свой пост досрочно, не дожидаясь окончания полномочий, которые истекали в мае 2017 года. Исполняющим обязанности главы республики, как ожидается, будет назначен главный судебный пристав России Артур Парфенчиков.

Как отмечают аналитики, отставка Худилайнена стала вполне логичной с учетом необходимости улучшения социально-политического фона в Карелии в преддверии президентских выборов в 2018 году. Достаточно вспомнить, что по итогам 2016 года эксперты оценили работу главы Карелии на «три с минусом». По версии Фонда развития гражданского общества, прошлым летом Худилайнен и вовсе был наименее эффективным губернатором и занимал последнюю, 85-ю позицию в рейтинге.

За что жители республики не оценили «варяга» из Ленобласти, и с чем столкнется его преемник — в материале ИА REGNUM.

Перспективное начало

Александр Худилайнен не был избран населением республики, а получил кресло руководителя приграничного региона от депутатов республиканского парламента по представлению президента Владимира Путина в мае 2012 года — всего за неделю до возвращения в стране прямых губернаторских выборов. На новую должность Худилайнен пересел из кресла спикера Законодательного собрания Ленинградской области, в котором успел пробыть буквально несколько месяцев. До этого многие годы, пока в 2007 году не избрался в областной парламент от «Единой России», Худилайнен возглавлял Гатчинский район Ленобласти, куда еще в детстве переехал с родителями из родной для него Тверской области.

Еще до назначения главой Карелии Худилайнена некоторые эксперты прочили на должность губернатора Ленобласти, однако, как заметил в беседе с корреспондентом агентства политолог Юрий Светов, на фоне Александра Дрозденко у него не было преимуществ. А вот при его назначении на должность главы Карелии в пользу претендента сработала фамилия. Напомним, что Александр Худилайнен по национальности является финном-ингерманландцем и свободно владеет финским языком, что было весьма кстати для пограничного с Финляндией российского региона с финно-угорским компонентом в составе населения.

Правда, особых успехов на этом месте, невзирая на исторические корни и знание языка, ему достичь не удалось. По словам ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, политолога Станислава Еремеева, в рейтинге эффективности губернаторов Александр Худилайнен всегда находился внизу списка. «Есть целый ряд вопросов к нему. Но эта ситуация не сегодняшнего дня, она тянется в Карелии несколько лет», — отметил эксперт.

Грабли для губернатора

В том, что Худилайнену пять лет назад достался сложный регион, согласны все наблюдатели. Но и как-то исправить ситуацию ему за свой губернаторский срок тоже не удалось, констатируют они. Среди комплекса причин его отставки с поста губернатора Карелии аналитиками называется публичная и жесткая критика президентом за положение дел с расселением ветхого жилого фонда, прошлогодняя страшная трагедия на Сямозере, а также в целом сложная экономическая ситуация в регионе, отсутствие должной поддержки у населения, конфликты с региональными элитами.

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев во время обсуждения трагедии на Сямозере, где в 2016 году погибли 13 отдыхавших в летнем лагере детей и еще один ребенок пропал без вести, заявил, что ранее обращал внимание руководства Карелии на проблемы летнего отдыха, но «выводов сделано не было». Случившееся он тогда назвал «очевидным результатом преступной халатности». Сам Худилайнен уволил ряд чиновников, имевших отношение к организации летнего отдыха в республике, однако от принятия на себя ответственности за случившееся уклонился, указав, что договор с лагерем на отдых детей заключали московские чиновники.

А в начале 2016 года глава Карелии получил выговор президента за срыв программы по расселению ветхого и аварийного жилья. И тогда он еще легко отделался: губернатор Забайкалья Константин Ильковский, раскритикованный президентом за срыв той же программы, немедленно покинул свой пост.

Кроме того, в политической биографии Александра Худилайнена — открытый конфликт с мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной, избранной при поддержке партии «Яблоко», и впоследствии отправленной в отставку. Эта история также не добавила очков главе Карелии.

«Главное у карельской элиты, не впускать туда никого — ни московский, ни петербургский бизнес. Проблемы там накапливаются все время, потому что республике трудно развиваться без дополнительных инвестиций со стороны. Карелия является конфликтным регионом: губернаторы меняются один за другим, и все время идет постоянный конфликт между руководством столицы и руководством республики. Недовольство людей, недостаточно высокий уровень жизни в республике, и Худилайнен ничего в этом отношении не исправил», — сказал, комментируя причины отставки политика, политолог Юрий Светов.

Впрочем, во всех регионах, где произошла в последние две недели смена губернаторов, налицо одни и те же проблемы. Одна из них — конфликты губернаторов с главами столиц. По мнению Светова, это связано с недовольством населения тем, что тогда как основной вклад в экономику региона вносит столица, наполняя бюджет более чем на половину, эти деньги ровным слоем размазываются по всему региону.

«Начинается давление. Мэр города вынужден реагировать на запросы своих избирателей, и это приводит к конфликту с губернатором. И такие ситуации на территории Российской Федерации воспроизводятся на протяжении 20 лет то здесь, то там: Пермь и Пермский край, Куйвашев в Свердловской области тоже конфликтует с избранным мэром Евгением Ройзманом, в Новгородской области у Митина с руководством Великого Новгорода тоже немало конфликтов было, у губернатора Карелии — конфликт с руководством Петрозаводска», — привел примеры политолог.

Нелюбовь к пришельцам

В Карелии, как и во многих других субъектах РФ, на положении главы региона сказывается также нелюбовь населения к «пришельцам» из других регионов. В этой связи Александр Худилайнен, так же как и экс-глава Новгородской области, по мнению Светова, на губернаторском посту чрезмерно был занят укреплением своей власти.

«Огромные усилия эти варяги со стороны тратят на то, чтобы выстроить собственную систему власти, своих людей притащить. Попыток встроиться в регион и заставить работать на себя тех людей, которые там есть, они не предпринимают. Они предпочитают привести с собой команду, а команда регион не знает, начинаются конфликты с местными жителями и все силы тратятся на это. Вместо того, чтобы заниматься экономикой, хозяйством, селом и так далее. Худилайнен тоже приехал со стороны и начал тащить туда своих людей. Губернатор даже пресс-секретаря привозит со стороны! Тогда как пресс-секретарь должен знать журналистское сообщество и всех тех людей, которые формируют информационный фон. Я бы вообще ввел запрет варягам привозить свои команды, максимум пять человек», — пояснил Юрий Светов.

«Проблема одинакова и там и там: губернаторы не стали своими», — согласен с коллегой политолог Дмитрий Солонников.

«Карельская ситуация давно не благополучна, поскольку Александр Петрович так и не нашел общего языка с местными элитами: серьезных конфликтов не было, но и прорыва тоже. Все мы помним известную ситуацию, связанную с мэром Петрозаводска. Масла в огонь добавила и трагедия на Сямозере, хотя уроки были извлечены. Но скорее речь идет не о том, что Худилайнен неэффективный руководитель, а в том, что к выборам необходимо придать новый импульс внутриполитическому процессу в Карелии», — отмечает политолог Дмитрий Гавра.

Тем не менее, отметил Гавра, Худилайнен заметно более эффективно начинал свою работу на посту губернатора, нежели его предшественник Андрей Нелидов. В частности, он все-таки сумел выстроить отношения с силовиками, администрацией президента, лесопромышленным комплексом, разве что «с Петрозаводском у него получилось не очень хорошо».

Человек из обоймы

Несмотря на отсутствие каких-либо серьезных успехов в руководстве регионом, эксперты уверены, что Худилайнен все же может рассчитывать на пост в федеральных структурах власти. «Александр Петрович Худилайнен — человек, который находится в длинной президентской обойме, поэтому какая-то статусная позиция для него несомненно будет найдена», — подчеркнул Дмитрий Гавра.

Одним из вариантов является также его выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы РФ от Ленинградской области по Кингисеппскому избирательному округу. Но, конечно же, это будет возможно исключительно через договоренность в Кремле. К слову, покровителем Худилайнена считается директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который и освободил этот депутатский мандат практически сразу после избрания.

«Если Худилайнена, как кандидата, согласуют от этого округа, значит, он пойдет от партии власти и успешно изберется. Но мне кажется, что быть губернатором Карелии, а потом простым депутатом от Ленобласти, это такое заметное понижение и имиджевая неудача, если только это не какая-то краткосрочная игра, чтобы потом куда-то пойти уже с этой позиции. Но, скорее всего, речь будет идти о том, что он будет устраиваться в какие-то федеральные структуры власти. Будет пытаться договориться о том, чтобы там быть полезным и там остаться на виду», — считает Дмитрий Солонников.

Ленобласть для Худилайнена — в прошлом

При этом непосредственно в Ленинградской области, и с этим согласны все без исключения аналитики, у экс-главы Карелии, в принципе нет никаких политических перспектив. По словам Станислава Еремеева, Худилайнену просто нечего делать в 47-м регионе, поскольку у этого человека за плечами опыт местного самоуправления и пятилетний срок нахождения на должности руководителя такого непростого региона, и такими «кадрами не разбрасываются». «Александр Петрович с 2011 года избрал другой коридор», — подчеркнул Еремеев.

В Ленобласти уже сложилась собственная структура власти, губернатор Александр Дрозденко и глава Заксобрания Сергей Бебенин сработались вместе, отметил политолог Юрий Светов. По его словам, совершенно не видно, где Худилайнен мог бы себя найти.

«В регион, на мой взгляд, ему дорога закрыта. Можно еще поверить, что ему предложат стать представителем Карелии в Совете Федерации, но, думаю, туда будет баллотироваться другой человек. Мне кажется, вот он был главой одного из районов Ленобласти, и это был его предел. Он был на месте, там он справлялся, работал. А когда началось его продвижение выше, он, видимо, оказался недостаточно подготовлен, или черты характера не те, чтобы быть первым лицом и отвечать за ситуацию. А то, что над ним гроза рано или поздно разразится, было понятно. Могу определенно сказать, что исходя из его достижений, политическая судьба Худилайнена заканчивается. Скорее всего, его ждет какая-нибудь проходная должность — отнюдь не повышение в статусе. Заместителем какого-нибудь министра и не более», — уверен Светов.

«У нас, конечно, есть пример господина Игоря Албина, который из губернаторов переехал в вице-губернаторы, но это — вице-губернатор Петербурга. Что касается Ленинградской области, где не хватает места и одному харизматику Дрозденко, иметь еще одного статусного человека… я так не думаю», — подтвердил общее мнение экспертов Дмитрий Гавра.

Приставят к Карелии

Как уже очевидно, преемником Худилайнена станет руководитель Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, возглавлявший это ведомство весьма продолжительный срок, с 2008 года. Возможно, руководство страны решило учесть ошибки прошлого и не посылать больше в регион варягов — будучи уроженцем Карелии, Парфенчиков, возможно, имеет больше шансов на успех.

Напомним, изначально вероятными кандидатами на должность губернатора Карелии были руководитель Рослесхоза Иван Валентик и экс-глава Всеволожского района Ленобласти, ныне депутат Госдумы Владимир Драчев. Всех претендентов, как подчеркивали политологи, объединяли серьезные лоббистские ресурсы.

Родился Артур Парфенчиков в Петрозаводске, в 1987 году он закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился в одной группе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-полпредом по СЗФО Николаем Винниченко. После этого два года работал старшим помощником прокурора Олонецкого района, затем четыре года — заместителем прокурора Сортавалы.

С 1995 по 2006 год Парфенчиков занимал руководящие должности в прокуратуре Петрозаводска, вначале был зампрокурора, затем шесть лет — прокурором. В 2006 году он возглавил Службу судебных приставов по Санкт-Петербургу, а с декабря 2008 года являлся главным судебным приставом России.

«Проблема всех губернаторов Карелии заключается в том, что один за другим они не справлялись с решением конфликтной ситуации с карельской элитой. Это начиналось с Сергея Катанандова. У него были проблемы с бизнесом и с криминалом. Появился Нелидов, но на том же обжегся. Пришел Худилайнен — и всё повторилось в третий раз. Можно четвертый раз наступить на те же самые грабли, а можно пытаться что-то сделать. На мой взгляд, вопрос будет в том, какие ресурсы будут за тем, кто туда придет: если человек придет с определенными проектами, бизнес получит глоток кислорода и начнет развиваться, то он сумеет со всеми договориться. Если бизнес будет и дальше жить в условиях все сжимающихся возможностей, то проблемы будут нарастать. За каждым из претендентов есть определенный ресурс и возможности», — предостерег нового главу Карелии политолог Дмитрий Солонников.

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