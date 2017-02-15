Жириновский предлагает сделать из дня выборов праздник
Москва, 15 февраля 2017, 11:14 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сделать из дня выборов праздник, отменить так называемый день тишины и разрешить агитацию даже в день проведения выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
«Мы предлагаем отменить «день тишины» и даже в день выборов», — заявил Жириновский.
«Агитация идет круглые сутки по всей стране без всяких ограничений», — рассказал о своем видении дня голосования депутат Госдумы. «Развешиваются все агитационные материалы по всей стране без всяких ограничений. Финансирование любое, из всех ограничений. И в день выборов устраивать больше концертов, соревнования спортивные, конкурсы. это привлечет людей. Чтобы это был праздник», — предлагает Жириновский.
Таким образом депутат предлагает увеличить явку.
Действующее законодательство запрещает проведение какой-либо агитации непосредственно в день выборов и накануне голосования (день тишины).
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