Отменить день тишины и проводить концерты и соревнования, предлагает лидер ЛДПР

Москва, , 11:14 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сделать из дня выборов праздник, отменить так называемый день тишины и разрешить агитацию даже в день проведения выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Мы предлагаем отменить «день тишины» и даже в день выборов», — заявил Жириновский.

«Агитация идет круглые сутки по всей стране без всяких ограничений», — рассказал о своем видении дня голосования депутат Госдумы. «Развешиваются все агитационные материалы по всей стране без всяких ограничений. Финансирование любое, из всех ограничений. И в день выборов устраивать больше концертов, соревнования спортивные, конкурсы. это привлечет людей. Чтобы это был праздник», — предлагает Жириновский.

Таким образом депутат предлагает увеличить явку.

Действующее законодательство запрещает проведение какой-либо агитации непосредственно в день выборов и накануне голосования (день тишины).