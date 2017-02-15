В Самарской области началась акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»

В Самарском региона с 15 февраля по 18 марта организована молодежная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»

Самара, , 11:02 — REGNUM В преддверии 18 марта — Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, региональное руководство поддержало инициативу молодёжных организаций Самарской области о проведении акции «Россия — Крым: вместе навсегда!», сообщает ИА REGNUM.

По информации пресс-сулжбы облправительства, празднование делится на два этапа. Так, с 15 февраля по 18 марта пройдет конкурс студенческих танцевальных коллективов. К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы, созданные на базе образовательных организаций. Конкурс проводится по направлению «современный танец». По условиям численность коллектива не должна превышать семь человек. На итоговое выступление каждой команде будет отведено три минуты.

Заявки на участие принимаются с 15 по 22 февраля на адрес электронной почты mysin@smrgaki.ru. Учредителями конкурса являются молодежные организации региона при поддержке администрации губернатора Самарской области. Организатором выступает Самарский институт культуры.

По итогам предварительного отборочного тура члены жюри отберут сильнейшие коллективы. Победителя определят в День воссоединения республики Крым и Севастополя с РФ — 18 марта — на площади имени Куйбышева.

Итогом акции станет исполнение всеми участниками акции Севастопольского вальса.