В МИД РФ озвучили дату встречи Лаврова и де Мистуры

Москва, , 10:57 — REGNUM Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой состоятся 16 февраля. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 15 февраля.

Напомним, 14 февраля заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что 16 февраля де Мистура приедет в Москву. В ходе визита планируется встреча с Лавровым.

По словам Гатилова, тема предстоящего обсуждения — переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Москва стремится к тому, чтобы сирийская оппозиция была представлена широко на переговорах. В свою очередь в Кремле заявили, что встречи де Мистуры с президентом России не планируется.

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