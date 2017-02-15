Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий

Пекин, , 10:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая заявило, что внимательно следит за развитием событий вокруг смерти сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама в Малайзии, сообщает Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан во время ежедневного брифинга заявил журналистам о том, что Пекин внимательно следит за поступающей информацией и в курсе того, что расследование происшедшего ведут власти Малайзии.

Напомним, 14 февраля по дороге из аэропорта Малайзии скончался старший брат лидера КНДР Ким Чон Нам, по мнению официальных лиц Южной Кореи, Ким Чон Нам был убит двумя женщинами, работающими на спецслужбы КНДР.

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