«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?

Новосибирск, , 10:50 — REGNUM Журналист Владимир Соловьев вновь упомянул губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ», которая вышла 14 февраля. Он начал программу с обсуждения отставок губернаторов регионов, которые последняя время активно обсуждаются. И, обращаясь к соведущей Анне Шафран, заявил: «А падёж губернаторов продолжается».

«Я вот жду, когда Городецкий придет с повинной. Покается во всех грехах. Все расскажет. Освободит, наконец, от себя город, область, край, страну. Столько лет уже. Возникает вопрос: когда же вы нажретесь? Вот просто, чисто по-человечески. Сколько я рассказывал. Все закончилось ничем, хотя обращался в инстанции. Видно, связи какие-то. Нет, ну может кто-то проверил документы, которые я предоставил, но что-то никто не ответил мне, как-то забыли меня. Ну, кто я такой, чтобы мне отвечать», — сказал Соловьев.

Напомним, предыдущий конфликт между журналистом Владимиром Соловьевым и губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким разгорелся 11 ноября 2014 года, когда в эфире радийной программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Соловьев заявил, что, будучи мэром Новосибирска, Городецкий выдал сто землеотводов «с барского плеча», а также возмутился «наглым, омерзительным воровством» на местном уровне.

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Спустя почти неделю, 19 ноября, губернатор Новосибирской области на встрече со СМИ прокомментировал заявления журналиста. Городецкий заявил, что «те аргументы, которые приводит Владимир Соловьев, ничем не подтверждаются» и подчеркнул, что заинтересованы в этой шумихе и негативе «деструктивные силы», «которым не нравится стабилизация». На что Соловьев в своём твиттере написал: «Как это трогательно. Ему о воровстве и раздаче участков, а он о «деструктивных силах». Такой вот Городецкий».

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Подобные обвинения в адрес правительства Новосибирской области звучали не только в радиоэфире, но и в эфире канала «Россия 1». Количество программ, где Владимир Соловьев упоминал о губернаторе Новосибирской области, приближались к десяти. Многие эксперты на тот момент сходились во мнение, что Соловьев «выполняет заказ» неких местных политических сил по отстранению Городецкого от власти.

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Постепенно тема сошла на нет, и о словах и обвинениях Владимира Соловьева в адрес новосибирского губернатора на некоторое время забыли.

О конфликте забыли, а вот тема отставки Городецкого периодически появляется. Последний раз про отставку главы Новосибирской области говорили на фоне принятого постановления о росте тарифов на услуги ЖКХ, которое подписал Городецкий.

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В декабре 2016 года, когда появилась информация о том, что в администрации президента России вплотную занялись изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время будет составлен ранжированный список регионов: где необходимо менять губернатора, где в этом точно нет необходимости, и где ситуация не очевидна, ИА REGNUM поинтересовалось у некоторых экспертов о том, грозит ли отставка новосибирскому губернатору. Но эксперты, несмотря на некоторое общественное недовольство и периодически появляющиеся мнения о скорой отставке Городецкого, сошлись во мнении, что Новосибирская область в списке регионов, скорее всего, не будет входить в группу субъектов, в отношении которых возможно рассмотрение вопроса о смене высшего должностного лица.

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Здесь хочется привести мнение эксперта ИА REGNUM Михаила Нейжмакова, которое он высказал на фоне отставок губернаторов и глав регионов. Эксперт рассуждал о том, что сразу после завершения думской кампании активизировались слухи об отставке главы Алтайского края Александра Карлина, полномочия которого истекают только в 2019 году.

«Появление о нем негативных федеральных публикаций свидетельствует, что досрочная отставка главы края в ближайшее время как раз не очевидна — иначе не было бы смысла в новых «залпах» информационной войны. На этом фоне часть оппонентов губернатора внутри региона будет идти с ним на компромисс, чтобы не тратить ресурсы на затяжной конфликт. Однако периодические попытки «проверить на прочность» позиции губернатора тоже будут предприниматься игроками, имеющими интересы в регионе», — считает Михаил Нейжмаков и отмечает, что сейчас закрепляется новый формат публичных кампаний против губернаторов.

«Вместо крупных уличных протестных акций на местах делается большая ставка на информационные кампании и привлечение внимания прессы к отдельным протестным точкам. Оппонентам губернатора может быть достаточно показать, что тот не способен справиться с внутриэлитными конфликтами самостоятельно, даже если те не успели выплеснуться в публичную плоскость целиком. Понятно, что для губернаторов, имеющих хорошую федеральную поддержку и прочные позиции в регионе, такие атаки не стали бы фатальными. Но уязвимость глав, позиции которых уже ослаблены, в новых условиях возрастает», — считает эксперт.

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Насколько высказанные экспертом предположения применимы к Новосибирской области, покажет время, пока же Владимир Городецкий уходить не намерен и, по его же словам, продолжит «еще долго-долго оправдывать доверие земляков».

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