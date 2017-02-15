Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма

Москва, , 10:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить публичное обсуждение заявлений в отношении отчуждения Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Крым — это часть России, это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — заявил Володин.

«Не надо эту тему даже поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то там сказал… еще кто-то скажет», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что новому президенту США Дональду Трампу надо выполнять предвыборную программу. «В предвыборной программе было все сказано: урегулирование отношений с Россией, Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально», — заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер изложил следующую позицию: президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины.