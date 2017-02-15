Элла Памфилова встретится в Дагестане с недовольными избирателями

Махачкала, , 10:31 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова планирует встретиться с избирателями Дагестана, недовольными результатами выборов в Государственную думу и Народное собрание республики, прошедших 18 сентября прошлого года. Визит главы Центризбиркома состоится уже завтра, 16 февраля, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в дагестанском избиркоме.

Несколько общественных деятелей и политических партий в республике изъявили готовность лично представить документы о фальсификациях главе ЦИК. В частности, сторонники КПРФ в Буйнакске в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявили, что готовы представить Памфиловой все доказательства фальсификаций. Отметим, что они с конца октября в течение месяца проводили голодовку с требованием отменить итоги выборов в Народное собрание по городу Буйнакску.

Активист движения «Голос» Эдуард Атаев, который также обжаловал итоги выборов, не верит, что от приезда руководителя ЦИК что-либо изменится. «Видно, что ничего не хочет изменить ЦИК. Я еще в сентябре представил все доказательства фальсификаций. Есть такое положение, что в течение года если решение о возбуждении уголовного дела по фальсификациям не принято, документы уничтожаются. Думаю, что будут тянуть до сентября и потом уничтожат документы. В Дагестане очень сложно регистрироваться даже на сельских выборах, если неугоден местному избиркому. Вряд ли Памфилова что-то изменит», — заявил Атаев.

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Отметим, что сама Памфилова ранее заявляла о преследовании участников выборов в Дагестане. По словам главы ЦИК, у нее есть заявления от директоров школ, учителей и наблюдателей. А в ноябре 2016 года на суде по делу о фальсификациях члены избиркома Кировского района Махачкалы сообщили, что во время ливня в подвале администрации утонули более 150 мешков с документацией по выборам.

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