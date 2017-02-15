Минобороны РФ о «переносе» переговоров по Сирии в Астане: «Пауз нет»

«Переговоры в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии проходят, как и планировалось, в течение 15 и 16 февраля»

Москва, , 10:28 — REGNUM Информация СМИ о переносе начала переговоров по Сирии в Астане не соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщил высокопоставленный представитель Минобороны Российской Федерации.

«Переговоры в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии проходят, как и планировалось, в течение 15 и 16 февраля, — сообщил источник. — Никаких пауз или переносов нет».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Абдарахмана Кайрата сообщило, что переговоры по разрешению кризиса в Сирии с участием РФ, Ирана и Турции, которые должны были начаться 15 февраля, задерживаются на сутки.

Напомним, переговоры по кризису в Сирии проходят в Астане с декабря 2016 года. В рамках договоренностей удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

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