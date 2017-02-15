«Пусть Маккейн следит, соблюдает ли договор Вашингтон»

Пусть он проследит за соблюдением США своих обещаний

Москва, , 10:26 — REGNUM Американскому сенатору Джону Маккейну стоит проследить, как международные договора и соглашения выполняются Вашингтоном, прежде чем обвинять Москву в нарушениях договорённостей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

«Сенатору Маккейну нужно посоветовать, чтобы он озаботился выполнением договоров и соглашений со стороны США», — отметил представитель Госдумы. По словам Красова, Москва соблюдет все свои обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккейн обвинил Россию и лично президента Владимира Путина в том, что Москва «испытывает» новую американскую администрацию. Согласно его заявлению, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Маккейн заявил: «Развёртывания Россией крылатых ракет с ядерными боеголовками наземного базирования в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является значительной военной угрозой для ВС США и наших союзников по НАТО».

Маккейн, комментируя «нарушение договора Россией», заявил, что Вашингтон выступает защитником Европейского союза, и вынужден реагировать на действия Москвы.

Напомним, договор от 1987 года, упоминаемый Маккейном, подписан генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

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