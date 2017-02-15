«Заявление Белого дома по Крыму как холодный душ»

Москва, , 10:24 — REGNUM Риторика по Крыму от имени президента США настораживает, однако взгляды соответствуют позиции большинства истеблишмента США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы слишком рано решили, что Трамп пророссийский, Трам проамериканский», — сказал он. «Вряд ли стоило бы ожидать, что Трамп пошел бы вразрез с элитой своей страны в самом начале своей карьеры», — сказал парламентарий. «По Крыму позиция 90 процентов истеблишмента. Странно было бы, если бы заявил что-то другое», — указал депутат.

«Он просто воспользовался на предвыборном этапе настроениями одноэтажной Америки, которая за него проголосовала, той самой Америки, которая не похожа на голливудский блокбастер и которая не поддерживала антипутинские настроения и не поддерживала вектор администрации Обамы, чтобы строить однополярный мир и забыть про рядовых американцев», — отметил он.

Депутат призвал быть реалистами. «Возможность перезагрузки российско-американских отношений отнюдь не перечеркнута. Тем не менее, подобные высказывания, как холодный душ, остужают некоторые слишком завышенные ожидания в отношении Трампа и его команды», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер изложил следующую позицию: президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины.