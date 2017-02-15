Телемост по урегулированию проведут парламенты РФ, Казахстана и Сирии
Москва, 15 февраля 2017, 10:22 — REGNUM Телемост по урегулированию сирийского кризиса пройдет между парламентами России, Сирии и Казахстана на этой неделе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время в Астане проходят межсирийские переговоры по мирному урегулированию. 15 февраля пройдут двусторонние рабочие встречи, в ходе которых будут уточнены позиции и озвучены предложения по обеспечению в Сирии режима прекращения огня.
На 16 февраля намечено согласование итогового документа. Пауз или переносов переговоров в рамках Астанинского процесса не наблюдается.
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